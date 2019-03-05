"Она была для меня душой" - новые подробности резонансного убийства 14-летней школьницы

5 марта в Харькове похоронят 14-летнюю Лидию Шеховцову. Ее неподалеку от собственного дома убил знакомый. Фото - Город Х

Сегодня, 5 марта, в Харькове похоронят 14-летнюю Лидию Шеховцову. Ее неподалеку от собственного дома убил знакомый.

Девушка как раз вышла в магазин. Соседи слышали крики, но когда выбежали - она была мертвой, рассказал отец девушки Александр.

"Она была для меня душой, которую вырвали вживую", - говорит Александр.

Добавил, что его дочь хорошо училась, активно занималась спортом. Имела большое количество наград и медалей за соревнования по гимнастике из всеукраинских и европейских конкурсов, готовилась к поступлению в Харьковский университет Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба.

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Задержанный по подозрению в убийстве - 16-летний Иван. Подростки встречались в течение 2,5 лет. О намерениях разорвать отношения девушка рассказала ему на День святого Валентина, 14 февраля. С тех пор Иван не давал ей прохода.

"Юноша назначил бывшей девушке встречу. Между ними возник конфликт из-за ее новых отношений. Он нанес девушке около 10 ударов ножом в различные части тела, после чего забрал ее телефон и скрылся. Парень скрывался у товарища дома", - рассказали корреспонденту Gazeta.ua в полиции области.

Парень вину признал частично. Говорит, ударил девушку ножом, но - не убивал. Нож выбросил в заброшенный колодец, где его нашли. За содеянное может получить пожизненное заключение.

Девушку нашли мертвой 2 марта около 19 часов на ул. Набережной в Харькове. О окровавленном теле на улице в полицию сообщил прохожий.