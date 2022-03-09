Оккупанты убили чемпиона Украины по самбо и всю его семью

Во время авиаударов в Сумах погибли чемпион Украины по самбо Артем Прийменко и вся его семья.

Об этом сообщает тренер из Сум Евгений Леоненко в Facebook.

"Сегодня ночью во время авиаударов российскими войсками по жилым районам мирного населения в г.Сумы по улице Роменской погиб Прийменко Артем 2006 г.р. – неоднократный чемпион чемпионатов Украины по борьбе самбо. Вместе с ним погибли папа, мать, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл".

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Фото: Евгений Леоненко

34 автобуса с эвакуированными достались из Сум на Полтавщину. Среди спасенных граждан Турции и 83 ребенка из детдомов. Всего из города выехала 2 эвакуационных колонны. По данным в.и.о. главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, воспитанники приютов останутся в Полтаве.