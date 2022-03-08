34 автобуса успели выехать из Сум – известны подробности эвакуации

Эвакуация из Сум продолжалась до 19:30. После этого в городе закрывали блокпосты. Фото: 24tv.ua

34 автобуса с эвакуированными достались из Сум на Полтавщину. Среди спасенных граждан Турции и 83 ребенка из детдомов.

Об этом сообщает 24 канал.

Всего из города выехала 2 эвакуационных колонны. По данным в.и.о. главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, воспитанники приютов останутся в Полтаве.

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Эвакуация из Сум продолжалась до 19:30. После этого в городе закрывали блокпосты.

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