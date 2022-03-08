34 автобуса успели выехать из Сум – известны подробности эвакуации

34 автобуса с эвакуированными достались из Сум на Полтавщину. Среди спасенных граждан Турции и 83 ребенка из детдомов.
Об этом сообщает 24 канал.
Всего из города выехала 2 эвакуационных колонны. По данным в.и.о. главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, воспитанники приютов останутся в Полтаве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВНО не будет? Шкарлетт рассказал подробности учебного процесса и аттестации в 2022 году
Эвакуация из Сум продолжалась до 19:30. После этого в городе закрывали блокпосты.
Российские оккупанты нанесли авиаудар по воинской части в Бориспольском районе Киевщины.
×
Комментарии