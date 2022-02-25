Оккупанты стреляют по больницам и бригадам экстренной помощи

Минздрав фиксирует обстрелы медицинских учреждений. Фото: ЗН

Российские войска обстреляли корпуса Черниговской психоневрологической больницы.

Об этом сообщил главврач Владимир Ященко, передает "Суспільне".

В тот момент бойцы ВСУ сдерживали наступление российской армии. Нападавшие открыли огонь и снаряды полетели на территорию больницы. Среди пациентов или персонала пострадавших нет. Люди находились в укрытии. В корпусах взрывной волной выбило стекла.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что агрессоры обстреливают больницы и бригады экстренной помощи.

"Российские агрессоры сегодня обстреляли бригады экстренной медицинской помощи в Запорожской области, обстреляли бригады экстренной медицинской помощи в Киевской области. К счастью пока не было жертв среди медицинских работников. Но в Черниговской области в селе Марьяновцы не могут получить медицинскую помощь раненые жители Украины", - сказал он.

Ляшко напомнил, что это нарушение Женевской конвенции.

"Все это недопустимо, поэтому у меня огромная просьба: используйте свое влияние для того, чтобы осудить такие действия и остановить агрессора Российскую Федерацию на территории Украины", - сказал министр.

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За ночь в украинские больницы попали более 50 человек с ранениями. Медицинская система работает круглосуточно, экстерные медицинские бригады уезжают на все вызовы.

Российским банкам запретили работать в Украине. Нацбанк принял решение отозвать лицензии и запретить в Украине работу банков, контролируемых Россией. Речь о "Проминвестбанке", где более 99% акциями владеет "ВЕБ.РФ" и "Международный резервный банк", контролирующий "Сбербанк России".