Оккупанты сбросили запрещенную вакуумную бомбу в Бучанский район

Оккупанты ударили по селу Комаровка в Бучанском районе.

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

"Сегодня, 14 марта, в 4.40 утра российские войска нанесли авиаудара по селу Комаровка в Бучанском районе. В результате обстрела разрушены два частных дома и магазин. Информация о погибших и потерпевших уточняется. По предварительным данным, российская авиация сбросила на село запретную бомбу, впрочем, данные проверяются", - говорится в сообщении.

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Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Автор: facebook.com/pol.kyivregion Российские войска нанесли авиаудар по селу Комаровка в Бучанском районе

Автор: facebook.com/pol.kyivregion Российские войска нанесли авиаудар по селу Комаровка в Бучанском районе

Автор: facebook.com/pol.kyivregion Российские войска нанесли авиаудар по селу Комаровка в Бучанском районе

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