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понедельник, 14 марта 2022 11:03

Спецтема: Война России против Украины

Назвали наиболее опасные трассы на выезд из Киева

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Назвали наиболее опасные трассы на выезд из Киева
Одним из самых опасных направлений является Житомирская трасса. Фото: иллюстративное, pixabay.com

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба назвал четыре самые опасные трассы на выезд из Киева.

Соответствующую информацию обнародовал в Facebook.

Это Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Макаров и север Вышгородского района.

"Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливают жилые массивы и критическую инфраструктуру. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами", - написал он.

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По состоянию на утро 14 марта продолжаются бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных громад Броварского района Киевской области.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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