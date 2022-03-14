Назвали наиболее опасные трассы на выезд из Киева

Одним из самых опасных направлений является Житомирская трасса. Фото: иллюстративное, pixabay.com

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба назвал четыре самые опасные трассы на выезд из Киева.

Соответствующую информацию обнародовал в Facebook.

Это Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Макаров и север Вышгородского района.

"Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливают жилые массивы и критическую инфраструктуру. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Киев не в осаде" – Жирнов объяснил, почему враг не может взять столицу

По состоянию на утро 14 марта продолжаются бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных громад Броварского района Киевской области.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.