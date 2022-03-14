Оккупанты разбомбили одну из насосных станций Черниговводоканала: есть погибшие

В Чернигове оккупанты разбомбили насосную станцию водоканала Фото: ОК "Північ"

Оккупанты разбили одну из станций подачи воды на город.

Об этом сообщил директор Черниговводоканала Сергей Малявко, пишет Суспільне.

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14 марта в Чернигове от бомбового налета была разрушена одна из станций по подаче воды на город. Четверо человек погибли. Это один охранник, один работник и два члена его семьи. Вода должна быть как минимум на первых этажах домов. Напоминаем об обязательных запасах питьевой воды", - говорится в сообщении.

Вооруженные силы РФ используют запрещенные виды боеприпасов против мирного населения Украины, а именно - зажигательные авиабомбы, термобарические боеприпасы, кассетные боеприпасы и фосфорные боеприпасы. Российская авиация бомбит Чернигов осколочно-фугасно-воспламеняющимися авиабомбами ОФЗАБ-500. Эта авиабомба с зажигательным действием, прямо запрещенная международным правом.