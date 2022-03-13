РФ использует против Украины запретное оружие: назвали виды боеприпасов

Зажигательная бомба. Фото: Центр противодействия дезинформации

Вооруженные силы РФ используют запрещенные виды боеприпасов против мирного населения Украины, а именно - зажигательные авиабомбы, термобарические боеприпасы, кассетные боеприпасы и фосфорные боеприпасы.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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Российская авиация бомбит Чернигов осколочно-фугасно-воспламеняющимися авиабомбами ОФЗАБ-500. Эта авиабомба с зажигательным действием, прямо запрещенная международным правом.

На допросах пилот сбитого над Черниговом Су-34 майор Красноярцев говорил, что наносит удары по координатам без учета наличия гражданских объектов и подтвердил использование для бомбардировок неуправляемых бомб ОФЗАБ-500.

Термобарические боеприпасы прямо не запрещаются, но их применение жестко регулируется международными конвенциями ведения войны.

Кассетные боеприпасы в конце полета отделяются от хвостовой части с двигателем и продолжают лететь дальше своей траекторией. Боеприпасы такого типа неуправляемые и заведомо неточные и никогда не должны использоваться в населенных гражданскими лицами районах.

Боеприпасы, начиненные фосфором, используются ВС РФ в 122-мм снарядах к гаубицам и реактивным снарядам к установкам БМ-21 "Град". Белый фосфор, содержащий фосфорные боеприпасы, при попадании на кожу вызывает тяжелые ожоги. Также при вдыхании паров белого фосфора или при попадании в желудочно-кишечный тракт вызывает острое отравление и оказывает деморализующее влияние.

"Информация, разоблачающая подготовку и преступные методы ведения РФ войны в Украине, являются важными доказательствами будущего международного трибунала над организаторами агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.