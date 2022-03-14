Оккупанты подрались из-за шашлыков

Оккупанты не поделили шашлычную. Фото: Дивись

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал забавную историю об оккупантах.

Орки подрались между собой, потому что не поделили "шашлычную", сообщил он в телеграмме.

"Позавчера ночью вражеские подразделения не поделили между собой "шашлычную" под Старым селом и раз устроили бой сами с собой. Россияне убивают друг друга", - написал Живицкий.

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Многие российские военные на Сумщине хотят сдаваться, между ними нет связи и взаимопонимания.

Тероборона "голыми руками" обезвредила три танка оккупантов и одну самоходную артиллерийскую установку. Известно о двух ликвидированных оккупантах.