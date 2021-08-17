Оккупанты обыскивают жилища крымских татар - Денисова

Сегодня, 17 августа, пять домов крымских татар обыскивают в Симферопольском, Бахчисарайском, Балаклавском и Нахимовском районах временно оккупированного Крыма.

"В поселке Строгановка в Симферопольском районе сотрудники российского центра противодействия экстремизму, ФСБ и ОМОН обыскивают дом местного имама Раифа Февзиева. Адвоката в квартиру не пускают", - сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

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Также обыскивают дома местных активистов Джаббара Бекирова в селе Терновка в Балаклавском районе Севастополя, Заура Абдуллаева в селе Холмовка в Бахчисарайском районе, Рустема Таирова в селе Повороте Нахимовского района Севастополя и в селе Фруктовое у Рустема Мурасова.

Не впервые страна-оккупант преследует и запугивает крымских татар. Обыски в квартирах граждан Украины являются грубым нарушением международных норм, подчеркнула омбудсмен.

Автор: Крымская солидарность РФ преследует и запугивает крымских татар

В феврале 2021 года в оккупированном Крыму российские силовики устроили массовые обыски в домах крымских татар в Симферополе, Севастополе, Бахчисарае и Советском районе полуострова. После российской аннексии Крыма весной 2014-го на полуострове регулярно проходят обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".