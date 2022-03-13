Оккупанты обстреляли телевышку под Славянском - СМИ

Оккупанты обстреляли телевышку под Славянском Донецкой области. Фото: скриншот с видео

13 марта около 7:00 российские захватчики нанесли удар по телевышке, расположенной на горе Карачун вблизи Славянска в Донецкой области.

В соцсетях местные СМИ и очевидцы распространяют видео, на котором видны повреждения телевышки.

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Добавляют, что Карачун обстреляли около 7:00 в воскресенье, 13 марта.

24 февраля Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.