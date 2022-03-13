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воскресенье, 13 марта 2022 00:43

Спецтема: Война России против Украины

Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области
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Фото: t.me/KlymenkoTime

В субботу, 13 марта, российские кафиры обстреляли Свято-Успенскую Святогорскую Лавру, которая находится в Донецкой области.

Об этом заявила Госпогранслужба.

Был поврежден корпус монастыря, в котором находились беженцы. Поврежден корпус монастыря, в котором находились беженцы. Разбиты практически все окна, церковные сооружения подверглись разрушениям разной степени.

Свято-Успенская Святогорская лавра УПЦ – монастырь в Святогорске (Донецкая область). Монастырь расположен на высоком меловом правом берегу Северского Донца (так называемые Святые горы).

Кроме наземных построек, имеет меловые пещеры.

Первые письменные упоминания об этом монастыре датируются 1526 г.

В Николаевской области российские оккупанты кассетными снарядами обстреляли областной центр онкологии, офтальмологическую больницу, детское убежище и жилые кварталы города.

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