Оккупанты обстреляли Николаевщину кассетными снарядами

Фото: Телеграмм/Энергоатом

Сегодня, ночью, в Николаевской области российские оккупанты кассетными снарядами обстреляли областной центр онкологии, офтальмологическую больницу, детское убежище и жилые кварталы города.

Об этом говорится в Телеграм канале Энергоатома.

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Был нанесен удар, в результате которого повреждены "кареты скорой помощи" Областной станции скорой помощи. Обломки разбили окна и застряли в кузовах машин.

"Русские оккупанты, неужели вы надеетесь вывести из строя нашу медицинскую систему, чтобы врачи не смогли оказывать первую медицинскую помощь николаевцам? А как же "защита русскоязычного населения"? Твари!", пишут в сообщении.

У Миколаївській області українські військові загнали російських окупантів у "кільце" під ранок 12 березня. Після цього ЗСУ накрили ворога ударами з артилерії.