Оккупанты неспособны больше воевать с вооруженными украинцами - Резников

Министр отметил, что из-за развязавшейся ею войной Россия терпит потери на всех фронтах. Фото: facebook.com/reznikovoleksii

После пяти суток нападения России министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам. Он заявил, что россияне больше не в силах воевать с вооруженными украинцами, поэтому теперь они готовят по мирному населению.

Свое заявление он опубликовал в Facebook.

"122 часа сопротивления. На пятые сутки интервенции российские оккупанты оказались неспособны скрывать, что у них начинается агония. Варварские обстрелы ракетами и ракетными системами залпового огня мирных городов – это свидетельство, что они неспособны больше воевать с вооруженными украинцами. Только с мирными, как последние трусы", - говорит Резников.

Он заявил, что убийц украинцев ждет трибунал.

"Это военное преступление. Его непосредственные исполнители и организаторы обречены остальное существование носить клеймо убийц и прятаться. Их ждет трибунал. Будет справедливо, если специальный международный трибунал будет создан в Харькове. Кстати, именно в Харькове в 1943 году состоялся первый процесс, в результате которого нацисты были осуждены за военные преступления, теперь "Харьковский трибунал" должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера, которые уже его "превзошли", - подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что Россия терпит потери. Также – и экономических.

"Благодаря героизму наших защитников и защитниц открываются новые фронты, где враг терпит потери. Хочу отметить наших ребят на востоке. Они стали непреодолимым барьером для врага, это его ужасно деморализует. На экономическом фронте Россия уже потерпела сокрушительные разрушения. Российская валюта превращается в обычную бумагу. Есть первый запрет на экспорт российской нефти. К уничтожению армии оккупантов присоединилось международное ИТ-сообщество. Увеличиваются поставки оружия и всего необходимого из Европы. Даже украинские школьники перешли в наступление на киберфронте", - отметил Резников.

Также он добавил, что все большее количество россиян узнают, что в Украине идет настоящая война.

"Сотни тысяч людей в России уже узнали, что власть им лжет. Что нет никакой "спецоперации". Есть обычная захватническая война. На которой погибли тысячи россиян. Сопротивление войне внутри самой России растет с каждым часом. В эти дни украинцы демонстрируют россиянам, чем отличаются свободные люди от рабов, Граждане от порабощенных тираном. Те, кто годами восхищался взбешенным маньяком, теперь обречены на десятилетия искупления. Украина победит! Слава Украинской Армии! Слава Украине!", - подытожил министр.

Российские оккупанты не перестают обстреливать Харьков. 1 марта, сразу после завершения комендантского часа, взорвали помещение областной администрации на площади Свободы.