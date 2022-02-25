Оккупанты накрыли "Градами" Ворзель, пострадал детдом

В детдом попали обломки от "Градов". Фото: "5 канал"

Обломки от систем залпового огня "Град" попали в одно из помещений детского дома в городе Ворзель Киевской области.

Об этом сообщает генпрокурор Ирина Венедиктова.

В здании находились 50 детей.

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"На момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях. В настоящее время дети из детского дома не эвакуированы, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют. За вмешательством прокуратуры принимаются меры по их эвакуации", - написала Венедиктова.

Украинцев предупредили, что российские диверсанты могут начинять взрывчаткой начинять мобильные телефоны и игрушки. Сообщения опубликовала Одесская облгосадминистрация. Людей призывали быть внимательными и осторожными.