Охранники с битами набросились на 14-летнего парня

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Охранники рынка в Днипре набросились с битами на 14-летнего подростка, который пытался украсть камеру видеонаблюдения

Это произошло в ночь на 5 августа на рынке по улице Образцова, сообщает Информатор.

На помощь парню подошел мужчина, которого охрана тоже побила. Оказалось, именно он порекомендовал подростку украсть камеры.

На место происшествия приехали патрульная полиция и скорая помощь. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу №6. На лбу подростка большая шишка, также жаловался на сильную боль в голове. Медики перевели его в детскую областную больницу.

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Полицейские осмотрели территорию и нашли 2 биты, которыми охранники пытались "образумить" мужчину и ребенка. Мать парня планирует написать в полицию заявление об избиении сына.

В селе Матюши Киевской области трое мужчин 26, 29 и 30 лет пытали своего 19-летнего товарища. Так пытались выбить признание в краже, которую тот не совершал.