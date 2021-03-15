Охранник супермаркета разбил покупателю голову, потому что он не заплатил за торт

По словам очевидца, мужчина хотел выйти с тортом, не оплатил, Фото: pixabay.com

В одном из супермаркетов Хмельницкого охранник разбил посетителю голову.

Столкновение между мужчинами обнародовал канал "Хмельницкий LIVE" в Telegram. По словам очевидца, мужчина хотел выйти с тортом, который не оплатил, ибо в супермаркете была большая очередь.

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Охранник пытался задержать посетителя, в результате чего тот получил травму головы.

В Харькове между покупателем в супермаркете и девушкой-кассиром возник словесный конфликт, после чего он ударил девушку в лицо ногой. Инцидент произошел в магазине "Посад". Обидчика ждала расплата - сначала в супермаркете, а потом и за ним.