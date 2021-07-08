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четверг, 08 июля 2021 11:08

Ограбили, а на следующий день убили: 17-летний с сообщником расправились с мужчиной
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На Сумщине 68-летнего мужчину ограбили, а на следующий день убили знакомые 17 и 18 лет. Последнего уже задержали. Другого - ищут
Фото: su.npu.gov.ua
На Сумщине 68-летнего мужчину ограбили, а на следующий день убили знакомые 17 и 18 лет. Последнего уже задержали. Другого - ищут
На Сумщине 68-летнего мужчину ограбили, а на следующий день убили знакомые 17 и 18 лет. Последнего уже задержали. Другого - ищут
На Сумщине 68-летнего мужчину ограбили, а на следующий день убили знакомые 17 и 18 лет. Последнего уже задержали. Другого - ищут

В Белополье Сумской области 17-летний и 18-летний товарищи в один день избили и ограбили 68-летнего знакомого. А на следующий день убили и спрятали труп.

Об исчезновении мужчины заявил 37-летний зять 7 июля. В тот же день тело разыскиваемого нашли и установили причастных к убийству, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Заявитель сообщил о том, что тесть поехал на дачу и с 3 июля не выходит на связь. Выяснилось, что накануне он с двумя парнями выпивал. Возникла ссора. Парни избили мужчину, отобрали ценные вещи и ушли. Уже на следующий день вернулись и убили мужчину. Чтобы скрыть следы преступления - тело спрятали", - рассказали полицейские.

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18-летнего подозреваемого уже задержали. Его сообщника разыскивают.

Следственные действия продолжаются.

В Краматорске Донецкой области в водоеме нашли тело убитого 40-летнего мужчины. О страшной находке заявил 16-летний парень. Пояснил, что обнаружил тело случайно. Выяснилось, что именно заявитель с 22-летним сообщником расправились с мужчиной. А чтобы замести следы, труп сбросили в реку.

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Дата
08
июля

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