Огненная ДТП под Киевом: водитель сгорел в авто

Фото: kiev.informator.ua

В Буче под Киевом в смертельном столкновении сошлись Dacia Logan и Kia Sorento. Погиб 24-летний мужчина.

Авария произошла вечером 23 января, пишет Информатор.

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Столкновение было лобовое. От удара автомобиль Kia загорелся. Огонь удалось потушить, но водителя спасти не смогли.

Что именно стало причиной столкновения и другие подробности происшествия будут выяснять полицейские.

На бульваре Дружбы Народов в столице автомобиль Honda Jazz влетел в столб, перевернулся на крышу и сразу загорелся. Водитель сгорел в авто. Еще 4-ро пассажиров - травмированы.