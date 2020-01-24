Огненная ДТП под Киевом: водитель сгорел в авто

В Буче под Киевом в смертельном столкновении сошлись Dacia Logan и Kia Sorento. Погиб 24-летний мужчина.
Авария произошла вечером 23 января, пишет Информатор.
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Столкновение было лобовое. От удара автомобиль Kia загорелся. Огонь удалось потушить, но водителя спасти не смогли.
Что именно стало причиной столкновения и другие подробности происшествия будут выяснять полицейские.
На бульваре Дружбы Народов в столице автомобиль Honda Jazz влетел в столб, перевернулся на крышу и сразу загорелся. Водитель сгорел в авто. Еще 4-ро пассажиров - травмированы.
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