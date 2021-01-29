Одноклассники шантажировали школьницу порноколлажами и требовали у нее деньги

В Мелитополе Запорожской области в одной из школ одноклассники сделали порно-коллаж девушки и выложили его в соцсеть Фото: pixabay.com

В Мелитополе Запорожской области в одной из школ разразился скандал. Одноклассники сделали порноколлаж девушки и выложили его в соцсеть.

За удаление фото они требовали 150 грн, пишет "Риа Мелитополь". Журналистам о том, что произошло, рассказал отец пострадавшей девушки. Коллаж с ее лицом одноклассники выложили в Telegram с просьбой ко всем, кто его увидит, позвонить девушке и сообщить, что ее "слили".

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"У меня с дочерью доверительные отношения, и сразу после того, как она рассказала мне об инциденте, я пошел к директору школы. В его кабинет вызвали этих парней, преподавателей. Подростки во всем признались, но, по-моему, вели себя вызывающе и не могли понять, что такого они сделали. Администрация школы пообещала мне, что спуска ребятам не дадут и сообщат в полицию ", - рассказал отец девушки.

Впоследствии мужчина узнал, что из школы в полицию так и не обратились, а травля не только продолжилась, но и усилилась. Теперь подростки стали требовать за уничтожение фото деньги.

"В полицию никто не обратился, парни продолжили насмехаться над моей дочерью. Более того, за удаление фото они запросили 150 гривен. Вечером в телефонном разговоре с классным руководителем, я узнал, что она даже не поставила в известность родителей учеников, так как "пожалела их". В тот момент единственное, о чем пожалел я, что сам не вызвал полицию в школу. Просто был в шоковом состоянии. А в школе, как я вижу, решили спустить эту ситуацию на тормозах", - рассказывает отец.

Девушка из неприличных комментарии вынуждена была удалить страницу в Instagram.

В одной из школ Новотроицкого на Херсонщине 13-летнюю девочку затравили сверстники. Они создали в мессенджере ученический чат, где унижали девочку. А потом выложили туда ее интимные фото.