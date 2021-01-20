13-летние школьницы выложили в ученический чат интимные фото одноклассницы

В одной из школ Новотроицкого на Херсонщине 13-летнюю девочку затравили сверстники. За дело взялась полиция. Фото: hr.npu.gov.ua

В одной из школ Новотроицкого на Херсонщине 13-летнюю девочку затравили сверстники. Они создали в мессенджере ученический чат, где унижали девочку. А потом выложили туда ее интимные фото.

Мать школьницы обратилась в полицию. Рассказала, что дочь отказалась ходить в школу и видеться с друзьями. Во время проверки факт кибербуллинга подтвердился, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"О том, что у дочери возникли недоразумения в классе, женщина узнала в конце прошлой недели. До последнего девочка замалчивали свои проблемы. Далее выяснилось, что ситуация "затяжная" - еще месяц назад в одной из социальных сетей с девочкой начал общаться парень ее возраста. В ходе длительной переписки он попросил прислать ее интимные фото, и она согласилась. Через некоторое время один из одноклассников показал девушке чат в мессенджере, куда ее не пригласили. В чате одноклассники высказывались в адрес девушки нецензурной бранью и пересылали между собой ее интимные фото. Девушка вспомнила, что именно эти фото она прислала новому знакомому в социальной сети", - рассказали правоохранители.

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Ювенальный полицейский пообщался с учениками класса и выяснил, что переписку в социальной сети с девочкой вели 2 ее одноклассницы.

"13-летние девушки создали аккаунт мальчика-подростка и вели переписку с ученицей. Затем скриншоты диалогов или фотографий присылали в ученический чат, где и смеялись над жертвой", - рассказал начальник ювенальной превенции полиции Херсонщины Виталий Сайфутдинов.

В отношении родителей несовершеннолетних обидчиц правоохранители составили административные протоколы. А с детьми провели профилактические беседы.

В Херсоне двое школьников устроили своему однокласснику буллинг. Пятиклассника запугивали, толкали и обзывали бранными словами. За действия обидчиков будут отвечать их родители.