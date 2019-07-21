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воскресенье, 21 июля 2019 17:52

Одна погибшая и двое травмированы: микроавтобус врезался в остановку

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Одна погибшая и двое травмированы: микроавтобус врезался в остановку
За рулем микроавтобуса был 19-летний водитель. Фото: Головне управління Національної поліції у Львівській обл.

Во Львовской области микроавтобус выехал с проезжей части на автобусную остановку.

Машина сбила 42-летнюю женщину и двух ее дочерей, 12 и 14 лет. Пострадавших отвезли в больницу. Но женщину спасти не удалось, передает Главное управление Нацполиции во Львовской области.

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За рулем микроавтобуса был 19-летний водитель.

Открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Водителю грозит от 3-х до 8-ми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до 3-х лет.

В городе Желтые Воды Днепропетровской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Еще четверо пострадали.

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