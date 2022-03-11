Один выстрел – одно попадание. ВСУ показали, как уничтожают танки оккупантов

Снайперы поймали бронированного "звера". Фото: facebook.com/pressjfo.news

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского показали, как уничтожили вражеский танк.

Видео разместили в Facebook.

"Снайперы бывают разные. Есть и такие, которые охотятся за тяжелым бронированным "зверем". К примеру, российские танки. Один выстрел – одно попадание. Ракет зря не тратим!", – написали украинские защитники.

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24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.