Один судим за убийство, другой - изобретатель: рассказали о задержанных в Киеве подрывниках

В Киеве задержали двух подрывников. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Задержанные в Киеве 2 мужчин, подозреваемых в причастности к совершению ряда взрывов в столице, - киевляне.

Один с криминальным прошлым, а другой - изобретатель. Об этом рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

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"Злоумышленниками оказались жители столицы, один из которых ранее судим в 2013 году за убийство мужчины путем подрыва машины и освобожден из мест лишения свободы в 2017-м. Его подельник - частный предприниматель, который имеет несколько патентов как изобретатель устройств для переработки и обработки газовых смесей и топлива различных видов", - рассказал Крищенко.

Добавил, что во время обысков в квартире судимого фигуранта обнаружено немало вещественных доказательств, среди которых газовый баллон, идентичный тому, что разорвался в подъезде дома в Подольском районе.

О задержании организаторов взрывов у входа на станцию ​​метро Шулявская и в жилом доме на Подоле в Киеве сообщили 29 июля. Это 2 мужчин, 59 и 60 лет. После первого взрыва прислали в адрес СБУ, МВД, других государственных органов и СМИ требование перечислить 50 биткоинов ориентировочной стоимостью $500 тыс. на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода.