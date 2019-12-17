Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя

Пассажиры автобуса говорят, еще с самого начала замечали за водителем что-то странное. Фото: ДСНС

Водитель рейсового автобуса, который попал в ДТП на Черниговщине, вел себя странно и агрессивно.

Об этом рассказали пассажиры автобуса, сообщили в сюжете ТСН.

В этой аварии погибли трое пассажиров автобуса. Еще 10 до сих пор остается в больнице.Водителя, который был за рулем, и еще нескольких пассажиров перевели в областную больницу.

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Другой 21-летний водитель автобуса в очень тяжелом состоянии. У него черепно-мозговая травма и отек мозга. По мнению медиков, его надо транспортировать быстрее. Но есть вероятность того, что его состояние этого не позволит. Врачи признают, что больше всего повезло водителю фуры, в которую врезались - гражданину Сербии. Несмотря на то, что кабину смяло , мужчина отделался ссадинами и испугом.

Пассажиры автобуса говорят, что еще с самого начала замечали за водителем что-то странное. По их словам, тот вел себя агрессивно и грубил пассажирам.

"Вел себя странно, обзывал нас", - рассказывает одна из пассажирок.

Компания-перевозчик пока етого не комментирует. Утверждают, что водитель был опытным, поэтому не понимают, как могла произойти трагедия.

16 декабря на Черниговщине столкнулись грузовик "Iveco" и рейсовый автобус. В ДТП травмировались 16 человек и 3 погибли.Авария произошла на автодороге Копти-Глухов-Бачевск в Бахмаче районе. За рулем рейсового автобуса "Неоплан" сообщением "Херсон-Москва" был украинец.