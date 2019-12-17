Автобус влетел в грузовик: 16 травмированных, 3 погибших

16 декабря на Черниговщине столкнулись грузовик "Iveco" и рейсовый автобус. В ДТП травмировались 16 человек и 3 погибли.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Черниговской области.

Автор: npu.gov.ua 16 декабря на автодороге Копти-Глухов-Бачевск в Бахмаче районе зыштовхнулись рейсовый автобус и грузовик

Авария произошла на автодороге Копти-Глухов-Бачевск в Бахмаче районе. За рулем грузовика находился гражданин Сербии. За рулем рейсового автобуса "Неоплан" сообщением "Херсон-Москва" был украинец.

Автор: npu.gov.ua 16 декабря на автодороге Копти-Глухов-Бачевск в Бахмаче районе зыштовхнулись рейсовый автобус и грузовик

"По предварительной информации, водитель автобуса во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Во время столкновения с полуприцепа грузовика вылетел рулоны прессованной бумаги и повредили проезжающий автомобиль "Toyota Camry" ", - сообщили в пресс-службе полиции Черниговщины.

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Двое пассажиров и водитель автобуса погибли на месте, 16 человек госпитализированы в Бахмацкую больницу с травмами различной степени тяжести. В числе травмированных - переменный водитель и пассажиры автобуса, а также водитель грузовика и пассажир легковой "Тойоты".

На выезде из Киева произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей. Внедорожник Toyota влетел в две машины - сначала в Cherry, затем в Renault, сообщает "Информатор".