Обыск в доме предполагаемого убийцы 11-летней девочки: первые фото и видео

Фото: od.npu.gov.ua

Полицейские обнародовали фото и видео обыска в доме 22-летнего Николая Тарасова из поселка Ивановка Одесской области.

Там вечером 19 июня в выгребной туалета нашли тело 11-летней Дарьи Лукьяненко. Она исчезла 13 июня по дороге в школу. В течение недели девочку искали более полутысячи человек: осматривали заброшенные дома, лесополосы, поля и даже свежие могилы.

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"Установить преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, которая позволила посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе. За эти дни была сделана колоссальная работа, по крупицам собирали информацию", - рассказал первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

В результате подозреваемый сам признался в содеянном и показал, где спрятал тело девочки. Была ли Дарья изнасилована, а также точную причину смерти устанавливают эксперты.

За содеянное Николаю Тарасову грозит пожизненное заключение.

Николай Тарасов не учится и не работает. Все дни проводит за компьютером. Иногда помогает родителям, которые работают на рынке в Ивановке.