Оборвалась веревка: в Буковеле пострадали двое экстремалов

В Буковеле двое туристов упали во время занятия роуп-джампингом. Фото: x-sport

На курорте Буковель два человека серьезно травмировались во время занятия роуп-джампингом.

Роуп-джампинг - это экстремальный вид спорта, который заключается в совершении прыжка с высоты с использованием альпинистских тросов. Как отмечается, во время прыжков в Буковеле у экстремалов оборвалось крепления веревки и они упали на землю. Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Пострадали 21-летний и 26-летний жители Львовской области, один из них находится в реанимации.

Как сообщает пресс-служба Буковеля, после несчастного случая аттракцион временно закрыли, и начали проверку всех экстремальных развлечений.

"На данный момент представители сервиса сообщили, что трос, который оборвался, имеет сертификат от производителя и был недавно установлен и протестирован. Сейчас ждем экспертизу", - отметила пресс-секретарь курорта Оксана Островская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зарезали из-за рюкзака: рассказали подробности убийства украинца в ЮАР

Она отметила, что состояние обоих пострадавших стабильное, угрозы жизни нет.

На курорте в селе Стрелковое Херсонской области утонула девочка 6-7 лет. Ребенка унесло в открытое море на надувном круге.