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Обокрали и разбили авто известного комика

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Обокрали и разбили авто известного комика
Обокрали авто "дяди Жоры". Фото: РБК

Неизвестные в Киеве разбили и ограбили авто украинского шоумена Вадима Мичковского, более известного как Дядя Жора.

"Утро началось не очень весело. Злые людишки разбили стекло и украли сумку! Причем - спортивную. Поэтому, если увидите чувака с синей сумкой adidas и в оранжевых кроссовках NB - это возможно он ... оно! Вывод для всех - не оставляйте сумки в машину и ставьте авто на стоянке. Желаю не попадать в такие ситуации. Всем удачи и хорошего дня", - шоумен написал в Instagram.

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Утро началось не очень весело 🤨😤🤷‍♂️ злые людишки разбили стекло и украли сумку! 🚘 Причём спортивную🤦‍♂️🥊 поэтому, если увидите чувака с синей сумкой adidas и в оранжевых кроссовках NB -то это возможно он.. оно! Вывод для всех- не оставляйте сумки в авто и ставьте авто на стоянку☝️ Желаю не попадать в такие ситуации) Всем удачи и хорошего дня!!!)💜 #дядяжора #утро #авто #проблема

Допис, поширений ДЯДЯ ЖОРА - ВЕДУЩИЙ праздника🔥 (@dyadya_jora)

Мичковский показал свою машину, в которой было разбито стекло. На заднем сиденье, по его словам, и лежала спортивная сумка с кроссовками.

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Между тем, на территории автосервиса Nanoprotec на столичной Кольцевой дороге 22 проходит съезд эксклюзивных и редких машин. Любители люксовых транспортных средств собрались для обмена опытом и отдыха.

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