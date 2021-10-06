"Обнял меня и ребенка, потом достал нож" - жуткие подробности гибели 7-летнего мальчика в Польше

Смертельное ранение 7-летнему украинцу в польском городе Тарнув нанес 28-летний отец.
Об этом сообщило польское издание, пишет УНИАН.
По словам 27-летней жены нападающего, муж "обнял ее и ребенка, потом достал нож и напал".
После этого злоумышленник попытался скрыться. Выпрыгнул из окна второго этажа. Однако его задержали.
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Жена также рассказала, что муж проходил психиатрическое лечение.
Несколько лет нападавший легально работает в Польше. В мае 2021-го забрал к себе жену и сына из Украины.
Мотивы преступления неизвестны. Продолжается следствие.
Трагедия произошла утром 5 октября в квартире. Во время ссоры между мужем и женой ножом ранили 7-летнего мальчика. Спасти ребенка врачам не удалось. Мальчик получил несовместимые с жизнью колотые и резаные ранения. Ранены также мать и отец мальчика. Оба в больнице. После разрешения медиков мужчину допросят. Квартиру, в которой произошла трагедия, украинцы снимали несколько месяцев.
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