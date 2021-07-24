Обнаженный мужчина посреди улицы напал на прохожую: как закончилось ночное приключение

24 июля мужчина напал на прохожую, которая шла в магазин. Фото: MART PRODUCTION from Pexels

В столице в ночь на 24 июля обнаженный мужчина напал на прохожую, которая шла в магазин. Агрессивный незнакомец пытался затянуть женщину в свой автомобиль. Вероятно был в не трезвом состоянии.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

По словам потерпевшей, ночью она вышла в магазин. К ней подъехал красный автомобиль "Dodge". Водитель транспортного средства был полностью обнаженным и цеплялся к женщине, предлагая интим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Прижал и хотел раздеть" - задержали серийного нападавшего

Кроме этого нападавший пытался затянуть потерпевшую в автомобиль. Женщина начала кричать, ей на помощь прибежали люди. Нападающий скрылся с места происшествия. В течение двух часов потерпевшая пыталась дозвониться в полицию, но на звонок не ответили.

В Венгрии 25-летний украинец пытался изнасиловать 55-летнюю женщину. Он набросился на местную жительницу посреди улицы, повалил ее на землю, однако потерпевшая вырвалась от нападавшего. Инцидент произошел возле железнодорожной станции Силашлигет.