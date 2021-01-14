Обмотали скакалкой и повесили: подростки жестоко издевались над щенком

В Умани Черкасской области трое подростков жестоко поиздевались над щенком.
Они обмотали собаке скакалкой шею, повесили и наблюдали как животное задыхается. Издевательства увидел случайный прохожий, рассказала жительница Умани Ирина Саблина, передает tsn.ua.
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"Мой муж возвращался от врача и услышал, как не своим голосом кричит собака. Это происходило в районе автовокзала за супермаркетом. Он побежал на звук и увидел, как трое подростков 17-16 лет вешают на скакалке щенка, а сами смеются. Мужчина перепрыгнул через забор, дал им пинков и отвязал повешенного собаку", - рассказывает Ирина.
Вслед за мужем Ирины на место происшествия подоспел еще 1 прохожий, он оттащил от ребят разъяренного спасителя животного, и те изо всех сил бросились бежать.
Спасенного щенок мужчина принес домой. Его помыли, накормили и успокоили.
"Щенок - девочка. Ей около 2 месяцев. Она умная и послушная. Если бы у нас было свое жилье, проблем бы не было, а так мы не можем ее оставить, потому что живем в съемной квартире, а владельцы против животных. Поэтому ищем для щенка "хорошие руки", - рассказывает Ирина Саблина.
Женщина отмечает, что в полицию ее муж по поводу жестокого обращения с животным не обращался. Он считает, что юные живодеры достаточно "получили на орехи" от него.
Желающие могут взять щенка себе, позвонив женщине по телефону 0(97) 425 58 55.
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