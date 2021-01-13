Неизвестные на территории гаражей постреляли бездомных собак

Животных 11 января нашли местные волонтеры Фото: pixabay.com

В поселке Иршанск Житомирской области на территории гаражей нашли 4 мертвые собаки.

Животных 11 января нашли местные волонтеры. По словам Анастасии Войтенко, одну из убитых собак звали Найда. Она жила на территории гаражей и ее постоянно подкармливали местные жители.

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"Мы приехали, зашли, хотели посмотреть, там было 5 щенков внутри. Мы подошли и сразу увидели эту всю картину. Здесь мясо, кровь и мозг. То есть собаку застрелили прямо в упор. Она была внутри. К ней заходили, просто позвали, она вышла и сразу, значит, был выстрел ей в голову, целенаправленно. Собака упала и ее потащили. Следы крови ведут в яму, которая есть в конце гаражного кооператива. И там лежит Найда - мертвая с простреленной головой", - рассказала волонтер Анастасия Войтенко, передает "Суспільне".

Пока искали тело собаки, на земле нашли 2 гильзы. Найду нашли мертвой посреди мусора.

"Когда я пошла смотреть, где Найда, то по следам я увидела на земле гильзу. Мы надеемся, что преступника найдут. Мы будем за это бороться. Потому что такое нельзя оставлять без наказания", - рассказала волонтер Виктория Танковска.

На территории гаражного кооператива постоянно живут около 20 животных, которых подкармливают местные жители. Волонтер Виктория Танковска говорит, что застреленных собак на этой территории находят не впервые. После убийства Найди волонтеры обратились к зоозащитникам из Житомира. Вместе они решили вызвать полицию.

Пока ехала полиция на этой же мусорке женщины нашли тела еще трех убитых собак.

"Такие действия нельзя оставлять безнаказанными. Мы еще нашли 3 трупа собак. Не факт, что больше нет. Просто нет уже сил искать", - рассказала волонтер Людмила Охотникова.

Через 3 ч. приехали полицейские, которые осмотрели место происшествия, приняли заявление о совершенном преступлении и забрали собак для проведения экспертизы.

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