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понедельник, 13 января 2020 10:28

Обломки в сиденьях и отсутствие мобильных: специалисты исследуют место крушения Boeing 737

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Обломки в сиденьях и отсутствие мобильных: специалисты исследуют место крушения Boeing 737
Украинские специалисты исследуют обломки Boeing 737. Фото: УНН

Из-за отверстий в фюзеляже и осколков ракеты в пассажирских сиденьях иранцы не могли отрицать и поэтому признали, что украинский Boeing сбила ракета.

Это подтверждают и специалисты, работающие на месте катастрофы. Им удалось собрать значительную часть останков самолета. Сейчас они внимательно изучают их, передает ТСН.

Все, что осталось от украинского Boeing 737, – 11 рядов с обломками. Украинские спасатели трое суток собирали металлические части самолета. Самый большой – это правый борт, где виднеется надпись "Международные авиалинии".

Иранцы грузовиком подвозят остатки шасси и двигателя. После изучения и осмотра его лопастей отметили, что если бы в нем был пожар, то они должны были бы быть в копоти.

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После осмотра носовой части самолета – кабины экипажа, точнее, того, что от нее осталось, – нашли выходные обугленные отверстия. Также заметны десятки отверстий в нижней части борта – с вогнутыми краями. А также сами осколки, застрявшие в обшивке кресел.

Еще часть специалистов опрашивает свидетелей. Иранцы говорят о сильном взрыве и огне, падавшем с ночного неба.

Украинских экспертов удивляет, что на месте катастрофы они не видят мобильных телефонов – это при том, что на борту были 167 пассажиров. Окончательные выводы будут делать позже, но уже сейчас эксперты уверены: ракета разорвалась возле кабины пилотов. Они погибли мгновенно.

Рейс PS752 украинского самолета МАУ, разбившегося под Тегераном и в результате чего погибли 176 человек, подробно воссоздали журналисты. Соответствующее видео создал отдел The New York Times, который занимается расследованиями событий того дня по открытым данным.

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