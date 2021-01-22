Облава на незаконные хосписы в Харькове: есть первые результаты

В Харькове во время пожара в нелегальном доме престарелых погибли 15 человек. Фото: gp.gov.ua

В Холодногорском районе Харькова обнаружили еще 2 дома престарелых, подобных тому, что сгорел накануне.

Информацию о деятельности этих объектов узнали из интернета. Оба работают с нарушением норм. Об этом сообщила руководитель администрации Холодногорского района Инна Уварова.

"Всего на территории района проверили 8 объектов, где массово находятся люди. 5 объектов - еще вечером и ночью, 3 - сегодня утром. На двух объектах подтверждено нарушение, а именно: увеличение норм пребывания людей на конкретной площади. Начато оперативно-следственные действия по установлению законности их пребывания", - отметила Уварова, передает "Укринформ".

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Квартальным комитетам поручено предоставить любую информацию относительно их деятельности. Ее будут проверять, добавила Уварова.

Днем 21 января в частном доме престарелых на окраине Харькова вспыхнул пожар. В помещении было 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет. Это пациенты и 4 работника. В результате 15 человек погибли, еще 5 получили ожоги и отравились чадом. Причины возгорания будет устанавливать специальная правительственная комиссия. На это имеет месяц времени.