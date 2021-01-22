Пожар в Харькове: рассказали о пострадавших

В Харькове во время пожара в нелегальном доме престарелых погибли 15 человек. Фото: kh.dsns.gov.ua

Один из пострадавших при пожаре в нелегальном доме престарелых в Харькове находится в ожоговом отделении городской больницы скорой и неотложной помощи. Ему 65 лет, недавно перенес инсульт. Во время пожара получил 20% ожогов тела.

Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое, при этом он - контактный. Об этом Gazeta.ua сообщил Игорь Терехов с Харьковского городского совета.

Второй пациент - 73-летний мужчина. Он в городской больнице №2 им. проф. Шалимова. На сегодня угроза отравления снята, его переведут в хоспис, оформляются соответствующие документы.

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Еще три пациента, которых направили в хоспис 17-й больницы - 80-летний и 57-летний мужчины, 80-летняя женщина - находятся в удовлетворительном состоянии.

Городской совет оказывает помощь в лечении пострадавшим. А также оплатит похороны жертв пожара.

Днем 21 января в частном доме престарелых на окраине Харькова вспыхнул пожар. В помещении было 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет. Это пациенты и 4 работника. В результате 15 человек погибли, еще 5 получили ожоги и отравились чадом. Причины возгорания будет устанавливать специальная правительственная комиссия. На это имеет месяц времени.