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среда, 28 апреля 2021 17:03

Обезглавленное тело в сумке: установили жертву и подозреваемого
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В Киеве 30-летний мужчина убил и обезглавил 34-летнего знакомого
Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Киеве 30-летний мужчина убил и обезглавил 34-летнего знакомого
В Киеве 30-летний мужчина убил и обезглавил 34-летнего знакомого

Обезглавленное тело, которое нашли в Голосеевском районе Киева, принадлежит 34-летнему местному жителю.

Подозреваемый в убийстве - 30-летний уроженец одного из сел Кагарлицкого района Киевской области, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"Задержанный в содеянном сознался и сообщил, где спрятал голову", - говорят оперативники.

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И подозреваемый, и жертва ранее имели судимости, добавили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Потерпевший - житель столицы, ранее судимый за совершение корыстных преступлений. Подозреваемый - местный житель, ранее неоднократно судимый. По его словам, убийство знакомого он совершил на почве неприязненных отношений. В ходе неотложных обысков обнаружено голову потерпевшего, тело которого нашли на пустыре", - рассказали в прокуратуре.

Решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении.

Сумку обнаружил прохожий в пер. Моторном, где ведется строительство, утром 28 апреля. Следственные действия продолжаются.

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28
апреля

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