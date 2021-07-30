Объявили приговор живодеру, подозреваемому в изнасиловании котенка

Обвинительный приговор на днях вынес суд мужчине, который подобрал беспризорный котенок и жестоко издевался над ним в течение нескольких дней. Осужденный - 31-летний житель города Лубны Полтавской области.

Приговором Лубенского горрайонного суда обвиняемому назначено наказание в виде 6 месяцев ареста, сообщили в пресс-службе Полтавской областной прокуратуры.

Фото: Скрин с видео "Чрезвычайные новости"

"Прокурором в суде доказано, что в ноябре прошлого года мужчина в подъезде дома подобрал и принес в свой дом беспризорный котенок возрастом 3-4 месяцев. Однако, нарушая общепринятые нормы поведения, принципы морали, он жестоко избивал животное, крики которой слышали соседи , а в дальнейшем обвязал веревкой шею котенка и подвесил его через окно комнаты, расположенной на 5 этаже ", - рассказали в прокуратуре.

Издевательство над животным увидели неравнодушные жители дома и сообщили волонтеров-зоозащитников. Первой на место приехала Татьяна Нестеренко, которая жила неподалеку. Женщина рассказала, что когда ей удалось попасть в помещение, откуда слышали жалобные крики животного и найти котенка, он был едва жив - обессилен от издевательств, изуродован.

Автор: pol.gp.gov.ua Котенок с многочисленными телесными повреждениями в ноябре 2020-го

Зоозащитница отобрала искалеченную животное и начала ее лечения в различных ветеринарных клиниках. А также сообщила в полицию о факте систематического издевательства над животным.

По заключению ветеринаров, животное получила закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы, гематомы и другие телесные повреждения. Зоозащитница рассказала, что у кошки были повреждения, как если б ее неоднократно насиловали. Животному пришлось удалить матку. Она ослепла на оба глаза, одно из которых пришлось удалить из-за воспаления.

Автор: Скрин с видео "Чрезвычайные новости" Евгений Шкода не узнал свою вину - оправдывался, что котенок случайно сам выпало в окно с веревкой на шее

Правоохранителям удалось выяснить, что к этому живодерства причастен 31-летний Евгений Шкода. Мужчина уже имел проблемы с законом: в сентябре 2016-го получил условный срок три года за кражу в феврале 2017 года приговорен к трем с половиной годам заключения за покушение на кражу и хранение наркотиков.

В 2019-м вышел из тюрьмы условно-досрочно, имея год неотбытого наказания. И уже в апреле 2021-го Шкоде предъявили обвинение в живодерстве.

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На суде он отрицал причастность к издевательство над котенка. Заявлял, что подобрал кошечку уже в таком состоянии, а на веревке привязал, потому искупал животное и не хотел, чтобы она загрязнилась. В окно она якобы перевисилася сама, а он пытался ее спасти.

Судья Олеся Алтухова не поверила словам подсудимого и признала мужчину виновным в жестком обращении с животным. Максимальное наказание, предусмотренное законом за такие действия - ограничение свободы на срок до трех лет.

Автор: Скрин с видео "Чрезвычайные новости" Кошку назвали Виктория. Животное полностью слепое и хромает, но научилась не бояться людей

Пострадавшую кошку зоозащитница Татьяна Нестеренко оставила у себя. Назвала Викторией. Животное живет вместе еще с несколькими котами и уже приспособилась к новым условиям.

В Киеве на Позняках дети забрасывают камнями котят, живущих в подвале. Животные после этого исчезают или выползают на улицу умирать. По словам зоозащитницы Светланы Светличной, подобная ситуация постоянно повторяется.