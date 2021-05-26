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среда, 26 мая 2021 18:58

"Выползло с висящим глазом": дети устраивают пытки для бездомных котят

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&quot;Выползло с висящим глазом&quot;: дети устраивают пытки для бездомных котят
После пыток животные исчезают или умирают. Фото: pixabay.com

В Киеве на Позняках дети забрасывают камнями котят, живущих в подвале. Животные после этого исчезают или выползают на улицу умирать.

Об этом говорится в Facebook-сообществе "Позняки Осокорки Харьковский".

По словам зоозащитницы Светланы Светличной, подобная ситуация постоянно повторяется.

"Однажды я уже отогнала одного "ребенка", если это существо можно назвать ребенком, забросавшего кошек камнями. Он был с ранцем и, видимо, шел со стороны школы и лицея "Научная Смена". Затем видела двух, которые заглядывают в окошко подвала, где жили котята. Как они мне сказали, "мы просто хотели погладить котиков". Но двое котят к тому времени уже исчезли, а третий позже приполз весь в крови и с висящим глазом. Умер", - рассказала Светличная.

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Она добавила, что недавно вновь обнаружила, что котята из подвала исчезли, а трое мальчиков бросали камнями в домашнюю кошку. Когда владелица кошки сделала им замечание, они обругали ее.

"Из таких живодеров вырастают преступники. Займитесь, наконец, воспитанием своих детей, а не только производством их на свет", - отметила зоозащитница.

В Деснянском районе Киева кошку и ее четырех малышей выбросили из окна многоэтажки. Только один котенок выжил.

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