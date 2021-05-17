Из окна многоэтажки выбросили кошку с котятами - выжил только один

Нелюди из окна многоэтажки "спустили" кошку и котят. Фото: pixabay.com

В Деснянском районе Киева кошку и ее четырех малышей выбросили из окна многоэтажки. Только один котенок выжил.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"От полученных травм кошка и трое котят погибли на месте. Один котенок выжил и находится в крайне тяжелом состоянии. Еще одно животное нашли в квартире во время проведения следственных действий. В настоящее время сотрудниками полиции проводят следственные и розыскные мероприятия в рамках открытого уголовного производства", - говорится в сообщении.

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Также отметили, что правоохранители вместе со специалистами Киевской больницы ветеринарной медицины делают все возможное, чтобы довести дело до суда.

Специалисты проводят исследования трупов погибших животных. Выводы экспертизы будут переданы правоохранительным органам.

За содеянное извергам грозит до восьми лет заключения.

Такой инцидент произошел и в Москве. Неадекватная женщина выбросила из окна 13 этажа 15 котов, часть из них погибли. После совершенного женщина угрожала суицидом.