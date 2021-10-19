Объявили приговор одному из офицеров СБУ, которые напали на пограничников

Мужчина получил пять лет условно. Фото: Pexels

Одного из офицеров СБУ, которые летом напали на пограничников в Сумской области, приговорили к условному сроку.

Его лишили воинского звания, сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Суд установил, что в результате стычки два пограничника получили легкие телесные повреждения. Подозреваемые отобрали служебное оружие пограничников. Часть оружия подбросили в местный отдел Госпогранслужбы.

Задержанный лейтенант СБУ признал свою вину и раскаялся. С ним заключили соглашение о признании вины. Мужчина получил пять лет лишения свободы, освободившись от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью три года и лишение права три года занимать должности в правоохранительных органах.

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Относительно подполковника досудебное расследование завершено. Он знакомится с материалами дела.

18 июля на украинско-российской границе в Сумской области напали на украинских пограничников. Нападавшие избили двух пограничников и забрали табельное оружие. Преступниками оказались офицеры СБУ.