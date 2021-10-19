Объявили приговор одному из офицеров СБУ, которые напали на пограничников

 
Ексклюзивы
1/5
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
4 Просмотров: 450
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 378
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 990
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 234
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 13429
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1818
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 2997
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 1107
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1179
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 3042
Фото
Все фото
3
3
7
3
4
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от &quot;Слуги народа&quot;
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от "Слуги народа"
В аварии с военным грузовиком погибли супруги
В аварии с военным грузовиком погибли супруги
ДТП с шестью погибшими и травмированными: подробности и кадры жуткого столкновения
ДТП с шестью погибшими и травмированными: подробности и кадры жуткого столкновения
Во Львовской области военный грузовик попал в смертельное ДТП
Во Львовской области военный грузовик попал в смертельное ДТП
&quot;Люди барахтались в холодной воде, некоторые погибли сразу&quot; - посадили капитана, катер которого утонул возле Затоки
"Люди барахтались в холодной воде, некоторые погибли сразу" - посадили капитана, катер которого утонул возле Затоки
Видео
Все видео
Женщина ночью разрисовала центр Львова - ее разыскивают
Женщина ночью разрисовала центр Львова - ее разыскивают
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
Участники массовой драки пытались угнать маршрутку с пассажирами
Участники массовой драки пытались угнать маршрутку с пассажирами
Машинист метро избил пьяного пассажира-нарушителя
Машинист метро избил пьяного пассажира-нарушителя
Мужчина на остановке устроил резню
Мужчина на остановке устроил резню
Интервью
1/5
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 3591
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1386
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1494
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 639
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 1035
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 954
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
вторник, 19 октября 2021 18:26

Объявили приговор одному из офицеров СБУ, которые напали на пограничников

  Комментировать
Объявили приговор одному из офицеров СБУ, которые напали на пограничников
Мужчина получил пять лет условно. Фото: Pexels

Одного из офицеров СБУ, которые летом напали на пограничников в Сумской области, приговорили к условному сроку.

Его лишили воинского звания, сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Суд установил, что в результате стычки два пограничника получили легкие телесные повреждения. Подозреваемые отобрали служебное оружие пограничников. Часть оружия подбросили в местный отдел Госпогранслужбы.

Задержанный лейтенант СБУ признал свою вину и раскаялся. С ним заключили соглашение о признании вины. Мужчина получил пять лет лишения свободы, освободившись от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью три года и лишение права три года занимать должности в правоохранительных органах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поймали белорусского агента КГБ, который хотел поставлять оружие в Украину

Относительно подполковника досудебное расследование завершено. Он знакомится с материалами дела.

18 июля на украинско-российской границе в Сумской области напали на украинских пограничников. Нападавшие избили двух пограничников и забрали табельное оружие. Преступниками оказались офицеры СБУ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Объявили приговор одному из офицеров СБУ, которые напали на пограничников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
октября

"Люди барахтались в холодной воде, некоторые погибли сразу" - посадили капитана, катер которого утонул возле Затоки

Самое читаемое
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
6
 Просмотров: 13438
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
5
 Просмотров: 13106
Гороскоп на 18-24 октября: кто влюбится и разбогатеет
Гороскоп на 18-24 октября: кто влюбится и разбогатеет
 Просмотров: 9315
После долгих выходных Нацбанк изменил курс валют
После долгих выходных Нацбанк изменил курс валют Просмотров: 8118
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
10
 Просмотров: 4779
Происшествия
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от "Слуги народа"
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от "Слуги народа"
3
 Просмотров: 288
В аварии с военным грузовиком погибли супруги
В аварии с военным грузовиком погибли супруги
3
 Просмотров: 567
Украинец, который перевозил нелегалов в Польше, попал в аварию
Украинец, который перевозил нелегалов в Польше, попал в аварию Просмотров: 162
Женщина ночью разрисовала центр Львова - ее разыскивают
Женщина ночью разрисовала центр Львова - ее разыскивают
 Просмотров: 981
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
 Просмотров: 522
Больше всего комментируют
14
Форум жены Зеленского стоил 3 млн грн - как годовое питание школы
4
"Сюжет не слишком" - Зеленский прокомментировал расследование журналистов о своих офшорах
4
"Педофил и наркоман" - "слуга" Дмитрук обозвал покойного Ройтбурда
4
Отставка Разумкова - этап усмирения
3
"Хочу всех успокоить" - Зеленский о ценах на газ
Голосов: 291
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть