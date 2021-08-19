Объявили приговор боксеру, который одним ударом убил мужчину

В январе 2019-го в Киеве кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу Петр Очеретяны одним ударом убил офицера УГО 26-летнего Василия Хмелюка. Дело тянулось более двух лет. Очеретяный получил семь лет за решеткой. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Кандидату в мастера спорта по боксу и кикбоксингу Петру Очеретяному, убившему в Киеве одним ударом офицера Управления государственной охраны 26-летнего Василия Хмелюка, вынесли приговор.

Получил семь лет тюрьмы. Такое решение 18 августа принял Печерский райсуд Киева.

Прокурор в ходе дебатов поддержал все доказательства и просил для обвиняемого девять лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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"Боксера признали виновным в нанесении тяжелого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего. И приговорили к лишению свободы на семь лет", - говорится в сообщении прокуратуры.

Обвиняемый на суде вину в преступлении не признавал.

После получения текста приговора будут подавать апелляцию.

Трагедия произошла 2 января 2019-го в Киеве на ул. Саперное поле, 12. В тот вечер Василий Хмелюк с женой Алиной, сыном 15-месячным Глебом, 12-летним братом Дмитрием, свояком и товарищем возвращались домой на авто. Очеретяный выгуливал собак - таксу и мастифа. Ему не понравилось, что авто не пропустило пса. Между мужчиной, водителем и пассажирами автомобиля возник словесный конфликт по поводу того, что автомобиль едва не сбил собаку. Вдруг Очеретяный ударил Хмелюка кулаком в голову. Тот упал. Лежал недвижимо. Пульс прощупывался. Вызвали "скорую". Владелец собак забрал их и скрылся. Василий Хмелюк умер от удара в голову и кровоизлияния, по результатам экспертизы. Боксера объявили в розыск. На следующий день он с адвокатом пришел в полицию.