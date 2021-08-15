Объятия и слезы радости: показали встречу найденного в горах 6-летнего Алексея с родителями

Фото: if.npu.gov.ua

6-летнего Алексея Стефанцива из Коломыи, который отстал от взрослых и потерялся при восхождении на Говерлу 14 августа, уже передали родителям.

В 20:40 поисковая группа спустила Алексея к базе Заросляк, откуда он с родственниками начинал восхождение, рассказали в отделе коммуникации Ивано-Франковской областной полиции.

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"Ребенок встретился с родными, мальчика осматривают медики, а также с ним общаются психологи", - говорят в полиции.

Всего к поисковым работам были привлечены 245 человек, 25 ед. техники, 7 собак и квадрокоптер.

Мальчик из Коломыи 14 августа около 15.30 часов потерялся во время восхождения на гору Говерла. Сообщение в полицию об исчезновении ребенка поступило около 22:50 от родственников ребенка. Ночью поиски Алексея не прекращались, а все службы в течение суток прилагали максимум усилий, чтобы найти малолетнего. В 19:27 группа волонтеров на маршруте в сторону горы Кукул нашла мальчика в удовлетворительном состоянии.