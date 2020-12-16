Об убийстве женщины-таксиста рассказали новые подробности

Под Одессой зарезали таксистку и выбросили на дороге. Ее авто сожгли. Фото: XYDESSA

Женщина-таксист которую нашли убитой в селе Любополь Лиманского района Одесской области, работала в Южном. Ей было 55 лет.

Эксперты обнаружили на теле погибшей проникающие колото-резаные ножевые ранения в области шеи и груди. Об этом пишет "Думская" со ссылкой на полицию.

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Правоохранители установили, что убийство произошло примерно в 2:00. Преступников было двое. Автомобиль погибшей они угнали и сожгли в районе села Иличанка того же района.

Открыто уголовное производство. Полицейские разыскивают злоумышленников.

В cеле Любополь Лиманского района Одесской области нашли убитой женщину-таксиста. Окровавленное тело обнаружили на дороге 15 декабря. Машину угнали и сожгли у Суворовского кладбища.