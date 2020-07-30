Новый полицейский скандал: на издевательства в отделении пожаловался ветеран АТО

Около сотни человек пикетировали Одесское управление нацполиции из-за произвола полицейских с Болградского райотдела. Там копов подозревают в издевательстве и избиении ветерана АТО. Фото: tsn.ua

Новый скандал из-за издевательств в отделении полиции возник в Одесской области. Накануне около сотни человек пикетировали Одесское управление нацполиции. Протестовали против произвола полицейских с Болградского райотдела, где копов подозревают в издевательстве и избиении ветерана АТО 29-летнего Тараса Чернявского.

Он попал в больницу с сотрясением мозга, ушибами и травмой ноги. Пострадавший утверждает, что издевались именно потому, что он воевал на Востоке, передает ТСН.

"Сказали, мол, научим тебя уважать бессарабскую землю. Бычки пытались мне в рот засыпать, землю. Один держал за скулы, пытался мне открыть рот, а второй, это все делал. Меня заковали в наручники и вели в участок: били телом о решетку , когда вели, начали там бить по голове", - рассказал пострадавший ветеран АТО Тарас Чернявский.

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По факту избиения областная полиция открыла уголовное производство. Двух полицейских, которые фигурируют в заявлении ветерана, отстранили от работы. За дело уже взялись в Государственном бюро расследований.

"Работники, которые совершают преступления, не будут работать. Это позиция не только моя, начальника главного управления, а Нацполиции. В ситуации надо разобраться и по закону привлечь к ответственности", - говорит заместитель начальника ГУНП в Одесской области Сергей Махотин.

В Николаеве трое работников криминальной полиции одного из отделов Нацполиции области, а также курсант Национальной академии внутренних дел жестоко избили подозреваемого во время допроса. По факту этого правонарушения ГБР открыло уголовное производство.