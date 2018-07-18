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среда, 18 июля 2018 16:23

Новые подробности о наказании россиянина, который до смерти забил украинца

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Во вторник, 17 июля, суд турецкого города Алания принял решение арестовать 30-летнего Андрея Похвального, россиянина, который забил до смерти украинского туриста Андрея Сову. Об этом пишет в Facebook журналистка Татьяна Высоцкая.

"Итак, 30-летний россиянин, который убил Андрея Сову на курорте Алании за то, что тот радовался победе Хорватии над сборной России, сначала был задержан жандармами, но затем местный суд отпустил его на свободу. Однако после того, как украинец умер, прокуратура города Алания подала апелляцию. Андрея Похвального задержали, и вчера, 17 июля, суд постановил арестовать россиянина", - говорится в сообщении.

Автор: Татьяна Высоцкая
  Арестовали россиянина, который забил до смерти украинского туриста Андрея Сову
Арестовали россиянина, который забил до смерти украинского туриста Андрея Сову

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жена подозреваемого в убийстве украинца в Турции сделала заявление

Автор: Татьяна Высоцкая
  Арестовали россиянина, который забил до смерти украинского туриста Андрея Сову
Арестовали россиянина, который забил до смерти украинского туриста Андрея Сову

Похвальный находится под стражей, ведется расследование. Его могут посадить на 12 лет.

14 июля стало известно, что в одной из больниц Турции умер 57-летний украинский турист из Запорожья. Он неделю находился в коме после того, как 7 июля его побил турист из России. Инцидент произошел на территории отеля Ganita holiday village в городе Аланья, провинция Анталия.

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Дата
18
июля

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