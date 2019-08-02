Новорожденную девочку задушили и выбросили

В Херсоне в мусорном баке нашли труп младенца в пакете. Фото - Newsonline24.com.ua

В Херсоне в мусорном баке возле подъезда многоэтажки нашли труп младенца в пакете.

По предварительным данным судебно-медицинского исследования, девочка родилась живой. Умерла от удушения. В убийстве ребенка подозревают мать, ее разыскивают, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Полиция обращается за помощью к жителям города и области. В раскрытии этого преступления поможет информация о женщинах, находящихся на последних месяцах беременности, которые несколько дней не выходят из дома на улицу или появляются без ребенка. О женщинах, которые говорили, что ребенок нежелателен", - сказано в сообщении.

Если у вас есть любая информация, предположения или подозрения относительно того, кто мог совершить это преступление, просят сообщить по телефонам: 050-748-91-77 или "102".

Мертвую новорожденную девочку нашли в мусорном баке возле одной из многоэтажек Херсона 31 июля. Тело около полудня обнаружила местная жительница.