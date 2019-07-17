Новая Зайцева: 20-летняя водитель снесла палатку и людей на тротуаре

Фото: hk.npu.gov.ua

16 июля на проспекте Юбилейном в Харькове автомобиль Nissan вылетел на тротуар, где сбил агитационную палатку и 3-х человек.

За рулем иномарки была 20-летняя водитель, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель не справилась с управлением, наехала на бордюрный камень и въехала в агитационную палатку. Автомобиль проехал еще несколько метров и остановилась возле жилого дома. В результате аварии травмы получила женщина, которая работает агитатором, и двое прохожих", - сказано в сообщении.

Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

В октябре 2017-го в Харькове автомобиль "Лексус" въехал в толпу людей, которые стояли на тротуаре и ждали зеленого света светофора. Авария произошла на перекрестке ул. Сумской и Мечникова. За рулем иномарки была 20-летняя Елена Зайцева, студентка Харьковского национального университета им. Каразина. Она приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева.