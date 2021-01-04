Новая версия убийства Шеремета: что будет с Антоненко, Кузьменко и Дугарь

Версия о причастности спецслужб Беларуси к убийству журналиста Павла Шеремета не повлияет на ход дела и на статус подозреваемых в исполнении Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Автор: detector.media Военного Андрея Антоненко, медсестру Яну Дугарь и врача Юлию Кузьменко обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. По версии следствия, организовал группу Антоненко, подрывала авто - Кузьменко, Дугарь проводила разведку места преступления

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство Шеремета: МВД знает, кто является заказчиком и исполнителем

"Версия касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем", - подчеркнул он, передает "Страна".

Версия о причастности белорусских спецслужб к убийству появилась после публикации в сети записей якобы прослушивания в кабинете бывшего главы КГБ Вадима Зайцева. Из них следует, что спецслужбы Беларуси могли планировать политические убийства своих оппонентов, в том числе журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции говорят, что полученные в декабре 2020 года документы и аудиозаписи, крайние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления.