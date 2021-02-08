Никто не сдерживал слез: как прощались с погибшей в пожаре врачом

В Кропивницком провели в последний путь врача 26-летнюю Ольгу Гливу, которая погибла во время пожара в больнице в Запорожье.

Прощание состоялось 7 февраля у дома, где прошло ее детство и юность, сообщили в Кропивницком городском совете.

Фото: facebook.com/krrada.official

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Провести Ольгу в последний путь пришли родные, близкие, соседи, медицинское сообщество города, депутаты городского совета. Никто не сдерживал слез.

Похоронили Ольгу Гливу на Арнаутовском кладбище.

6 февраля с анестезиологом 26-летней Ольгой Гливой, которая погибла во время пожара в областной инфекционной больнице, прощались в Запорожье. Траурная церемония проходила в фойе академического областного театра юного зрителя. Там установили белый гроб, от которого не отходили родители Ольги. Отцу стало плохо, ему вызвали "скорую". До конца церемонии врачи оставались рядом.